Bülent Ceylan & Ehrlich Brothers

Drei Tage am Stück großformatige Comedy und Show in der dm-Arena!

Bülent Ceylan kümmert sich in seinem zehnten Abendprogramm „Lassmalache“ um die vielen Opfer seiner erfolgreichen Bühnenarbeit, die Menschen mit chronischen Zwerchfellkrämpfen, Bauchschmerzen und Lachfalten.

Ebenso nicht mehr groß vorstellen muss man die Ehrlich Brothers, die in ihrem neuen Programm „Faszination“ erneut zukunftsweisende Magie mit spektakulären Illusionen präsentieren.

Und Luke Mockridge, der Überflieger 2017, der aus dem Stand plötzlich größte Hallen im Nu ausverkauft, spielt sein neues Programm „Lucky Man“ am Fr, 4.5. auch in Karlsruhe vor vollem Haus.

