Bülent Ceylan & Ralf Schmitz

Der Türkochonder macht sich zum „Luschtobjekt“ und bedient in seinem elften Programm alle Vorlieben vom Langhaar-Fetischisten bis zum osmanophilen Kurpfalz-Lover.

Selbst der Donnergott Thor wird zum gebürtigen Mannheimer und als Objektophiler geoutet. Tags drauf geht’s auf „Schmitzeljagd“, wenn Ceylans Comedian-Kollege Ralf Schmitz in kunstvollen Ein-Personen-Sketchen seine Armada an krassen Figuren entfesselt, die immer mal wieder für improvisierte Einlagen gut sind.

