Erstmals überhaupt kommt der Bundesjugendchor nach Karlsruhe.

Das Auswahlensemble des Deutschen Musikrats wird seit Gründung 2021 von der Detmolder Chorleitungsprofessorin Anne Kohler geführt, die u.a. an der HfM Karlsruhe studierte. Bei ihrem Konzert wagen sich die stimmlich bestens geschulten Sänger an Tallis’ „Spem in alium“ aus dem Jahr 1570.

Die Ausführung 40 (!) verschiedener Parts setzt höchst selbstständige Choristen voraus. Dagegen erscheinen die 16 geforderten Stimmen in der Partitur des Norwegers Lasse Thoresen (geb. 1949) fast harmlos, doch in Neuer Musik stellt oft schon die komplexe Harmonik besondere Herausforderungen an die Interpreten. „Music On Demand“-Konzert – online verbindlich zu buchen. -rw