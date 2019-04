Mit großen Namen wurde Neil Simons Komödie 1978 verfilmt.

Michael Caine, Jane Fonda, Richard Pryor und Walter Matthau machten „California Suite“ zum Kino-Erfolg. In ein Luxushotel in Los Angeles kehren zeitgleich mehrere Paare ein, jedes mit seinen eigenen Problemen. Da wäre das geschiedene Autorenpaar Hannah und Bill Warren im Streit um den Aufenthaltsort der gemeinsamen Tochter; da wären Diana Barrie und ihr Ehemann Sidney, die zur „Oscar“-Verleihung reisen. Zwei Chirurgen aus Chicago wiederum konkurrieren miteinander, während der verheiratete Harry aus der Provinz sich mit einer besinnungslos betrunkenen Schönheit, die ihm sein Bruder „spendiert“ hat, in seinem Bett wiederfindet... -bes