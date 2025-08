Cantus Juvenum ist die gemeinsame Singschule der Ev. Stadtkirche und der Ev. Christuskirche.

Die Freude am gemeinsamen Singen, die geistliche Chormusik und die ganzheitliche Entwicklung der Stimmen von Kindern- und Jugendlichen stehen im Mittelpunkt der Arbeit. Wöchentliche Proben und die individuelle Förderung durch Einzelstimmbildung legen die Grundlage dafür. Deutschlandweit einzigartig ist das Konzept, dass die Jungen und Mädchen nach dem gemeinsamen Vorchor in Knaben- und Mädchenchöre aufgetrennt werden, jedoch bei großen Projekten gemeinsam agieren. So wird ein ganz besonderer Klang erhalten, wenn sich die Sopran- und Altstimmen von Knaben und Mädchen mischen.

Neben einer lebendigen Chorgemeinschaft in sieben verschiedenen Chorgruppen gibt es Freizeiten, Chorreisen, CD-Aufnahmen, Konzerte und Gottesdienstmusiken im In- und Ausland für die rund 180 Kinder- und Jugendlichen im Alter von vier bis 20 Jahren. Höhepunkte waren ein Auftritt in der Berliner Philharmonie, oft ist Cantus Juvenum auch auf der Opernbühne im Staatstheater zu erleben. Lust aufs gemeinsame Singen? Alle Kontaktdaten und Infos unter www.cantus-juvenum.de. -rw