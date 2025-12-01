Cantus Juvenum & Helmholtz-Kammerchor – „Weihnachtsoratorium I-III“

Bühne & Klassik // Artikel vom 20.12.2025

Cantus Juvenum (Foto: Paul Needham)

„Jauchzet, frohlocket!“ singt der Chor zu Beginn und läutet damit für viele jedes Jahr aufs Neue die Weihnachtszeit ein.

Mit mitreißenden Chören, stimmungsvollen Soli und besinnlichen Chorälen findet Bachs „Weihnachtsoratorium“ einen Ton und Gestus, der Publikum und Musizierende stets aufs neue begeistert und das Werk zu einem Lieblingsstück in der Weihnachtszeit gemacht hat. Die Singschule Cantus Juvenum bereichert seit fast 20 Jahren das Chorleben der Stadt und hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach mit dem preisgekrönten Kammerchor des Helmholtz-Gymnasiums kooperiert. So auch hier.

Und noch mehr: Die Solistenpartien sind alle von Alumni der Singschule besetzt, die inzwischen deutschlandweit dem professionellen Singen nachgehen: Katharina Bierweiler (Sopran), Jonathan Mayenschein (Altus), Lukas Siebert (Tenor), Jonathan Bär und Lorenzo de Cunzo (Bass). Die rund 100 Kinder und Jugendlichen musizieren mit dem Karlsruher Barockorchester unter der Leitung von Benjamin Hartmann; Stephan Aufenanger und Peter Gortner erzählen gemeinsam diese zeitlose Geschichte vom Frieden auf Erden. -rw

Sa, 20.12., 18 Uhr, Ev. Stadtkirche, Karlsruhe
www.tickets-stadtkirche.de

