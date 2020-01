In der großen Karlsruher Chorlandschaft sind reine Frauenensembles rar gesät.

Das Nachweihnachtskonzert des für seinen engelsgleichen Stimmklang gerühmten Ulmer Frauenchors Cantus Novus bietet am Dreikönigstag diese Gelegenheit. Auf dem Programm steht Benjamin Brittens 20-Minuten-Werk „Ceremony Of Carols“, umrahmt von einer als Begleitung wie auch solistisch auftretenden Instrumentalgruppe, Frauenchören aus Romantik und Gegenwart sowie einer von Dirigent Helmut Steger gesetzten Kantate, in der die Weihnachtsgeschichte erzählt wird. -pat