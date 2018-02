Carolin Elena Fischer will wissen, was mit der Blockflöte im 21. Jahrhundert so alles möglich sein kann.

Der Einsatz von Live-Elektronik, die Beschäftigung mit modernen Flöten-Modellen und die Zusammenarbeit mit Komponisten der Gegenwart prägen ihr Schaffen. Fischer studierte Blockflöte an der Karlsruher Musikhochschule, wo sie derzeit ihr Solistenexamen macht. Neben einer Uraufführung von Selim Dogru gibt es Musik von Masao Endo und Igor Strawinsky zu hören sowie Objekte von Tobias Sebastian Schäfer zu betrachten. -fd