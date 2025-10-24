Carpe f*cking Diem
Bühne & Klassik // Artikel vom 24.10.2025
In seinem neuen Comedy-Musical stellt Kammertheater-Intendant William Danne die Gretchenfrage.
„Was würdest du tun, wenn dir genau sieben Tage bleiben, um dein Leben auf den Kopf zu stellen?“ Natürlich jeden fucking Tag nutzen, als wäre er der wichtigste des Lebens! Träume leben, lieben, vergeben, Bucketlist abhaken. Wäre da nicht diese Stimme im Kopf, die zu Quatsch, Maßlosigkeit und Verrücktheiten anstiftet. Sie gehört Ben – charmant, frech und plötzlich überall dabei im turbulenten Leben von Bea Dickenbusch… -pat
Premiere: Fr, 24.10., 19.30 Uhr; Sa, 25.10.; Mi-Fr, 29.-31.10., 19.30 Uhr, bis 2.11., Kammertheater, K1, Karlsruhe
