Am 29.7. war schon wieder „Earth Overshoot Day“.

Alles, was wir seitdem an nachwachsenden Rohstoffen verarbeiten, geht zu Lasten des Planeten. Im „Casino Global“ in Lajos Talamontis interaktivem Theater-Spiel legen wir unsere ökologischen Sünden auf den Tisch und zocken gegen die Schuld(en)-Falle. Ab 16 Jahren. -fd