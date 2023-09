Catherine Vickers & Sebastian Berweck

Catherine Vickers (geb. 1952, Kanada) und der deutsche Pianist und Synthesizerspieler Sebastian Berweck (geb. 1971) bilden ein einzigartiges Duo für Klavier und Elektronik und vereinen Neugierde, pianistische Virtuosität und Elektronik auf höchstem Niveau.

Zu hören sind zwei selten aufgeführte Duos für Yamaha DX7-Synthesizer des von H.P. Lovecraft inspirierten Tristan Murail (geb. 1947, Frankreich) mit der dunklen, mystischen, future-retro-anmutenden Klangwelt der alten FM-Synthesizer.

Pianistisch anspruchsvoll sind die labyrintischen „Irrgärten“ (2010) des deutschen Komponisten Hans Tutschku und Yves Daousts „Impromptu 2“, ein episches Stück voller auch elektroakustischer Komplexität, das schrille Stadtgeräusche mit Chopin-artigen Klavierklängen verbindet.

Ebenfalls aus Kanada stammt die Komponistin Nicole Lizée (geb. 1973), die ihr 2019 in Donaueschingen uraufgeführtes Stück „Sepulchre“ für das Duo Vickers/Berweck neu orchestriert hat. Nach der Premiere am ZKM sind sie in den USA und Kanada mit diesem Programm auf Tournee. -rw