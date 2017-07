Zu den Musicals mit der längsten Laufzeit überhaupt zählt seit der Uraufführung 1981 Andrew Lloyd Webbers „Cats“.

Jetzt kehrt die Londoner Erfolgsproduktion direkt vom West End nach Deutschland zurück, wo die beim alljährlichen Katzenball zusammenkommenden listig-charmanten Jellicle-Katzen auf dem silbern schimmernden Schrottplatz um das Geschenk des zweiten Lebens wetteifern – mit fantastischem Kostümdesign und Choreografien, die katzenhafte Bewegungen und menschliche Charakterzüge in sich vereinen. Und den vielleicht emotionalsten Moment der Musical-Geschichte, wenn Katzendiva Grizabella ihren Welthit „Memory“ singt.

INKA verlost 3 x 2 Karten für die Premiere am Di, 29.8. um 20 Uhr. Teilnahme per E-Mail bis So, 13.8. an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Cats“. -pat