Chaplin – Das Musical

130 Jahre wäre der mutmaßlich einflussreichste Komiker der Filmgeschichte 2019 geworden.

Aus diesem Anlass geht das 2012 am Broadway Premiere feiernde Musical über sein Lebenswerk auf Tournee. Zwischen Charlie Chaplins raschem Aufstieg in Amerika und seinem späteren Fall in Ungnade zeigt es den Mann hinter der Legende – den Komiker, Schauspieler, Regisseur und Komponisten, das revolutionäre Genie, aber auch den vermeintlichen Geizhals, Frauenhelden und Kommunisten. -pat