Charlotte Campbell

Mit den Blumen im Haar kommt sie daher wie ein Wiesenwesen.

Durch TV-Auftritte hat die Songwriterin auch hierzulande auf sich aufmerksam gemacht, wo sie vorzugsweise in Kirchen spielt. So ist Campbell zunächst Teil des 19-Uhr-Gottesdienstes, der danach in ein Konzert der jungen Britin übergeht. -fd