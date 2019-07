Chengdu Xchange

Chengdu ist die Hauptstadt der chinesischen Provinz Sichuan.

Sie boomt. Ihre Bevölkerung hat sich in den vergangenen 20 Jahren auf neun Millionen verdoppelt. Hier befindet sich die größte Musikhochschule der Welt, das Sichuan Conservatory of Music (SCCM). In einem gemeinsamen interkulturellen Projekt mit dem Hertzlabor des ZKM vergab das SCCM drei Kompositionsaufträge. Elektronische Musik verschwestert sich mit traditionellen chinesischen und europäischen Instrumenten, eingebettet in eine Dramaturgie aus Licht- und Medienkunst. -fd