Chinesischer Nationalcircus

„Happy Chinese New Year“ wünscht der Chinesische Nationalcircus.

Die anlässlich des 30. Jubiläums entwickelt Gala der Hunan Acrobatic Troupe bietet ein Best-of der chinesischen Paradedisziplinen wie Kontorsion, Equilibristik, Schleuderbrett, Tellerjonglage, russischem Barren und Kung-Fu in Symbiose mit poetischem Tanz und eingebettet in eine Geschichte: Die Mitglieder einer Zirkusakademie können aufgrund eines Bergrutschs nicht zu ihren Familien reisen und müssen Neujahr „Gemeinsam nicht einsam“ in der Schule verbringen. -pat