Chinesischer Nationalcircus

Nach Shanghai, der Verbotenen Stadt und Chinatown ist nun Hongkong das Thema des Chinesischen Nationalcircus, der seine Heimat durch Geschichten von legendären Orten anschaulich vermitteln will.

Das verblüffende Akrobatikmärchen verbindet, genau wie Hongkong selbst, modernstes Leben mit jahrtausendealten Traditionen und spielt in einem alten viktorianischen Grandhotel, von dem aus sich Menschen aus verschiedensten Schichten und Epochen auf den poetisch-artistischen Weg machen, die chinesische Kultur zu erkunden und vielleicht gar das Glück zu finden...

