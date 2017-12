Chor- und Orchesterkonzert

Felix Mendelssohn Bartholdys „Lobgesang“ läuft als Symphonie-Kantate für Soli, Chor und Orchester und schließt mit dem hymnischen „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn“.

Der Oratorienchor der Christuskirche, die Kammerphilharmonie Karlsruhe sowie Clara-Sophie Bertram, Katharina Sebastian (Sopran) und Ferdinand von Bothmer (Tenor) führen das tönende Gotteslob nebst Igor Strawinskys „Psalmensinfonie“ auf. Die Leitung hat Martin Schmidt (So, 19.11., 18 Uhr).

Am 1. Advent singen der Mädchenchor von Cantus Juvenum und die Seniorenkantorei Bachs „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ im Kantatengottesdienst (So, 3.12., 10 Uhr). Selber die Stimme erheben darf, wer will, dann beim Advents- und Weihnachtsliedersingen mit dem Bläserkreis (Sa, 9.12., 18 Uhr, jeweils Christuskirche). -fd