Christoph Prégardien & Hartmut Höll

Opern- und Oratoriensänger, Dirigent, Pädagoge – Christoph Prégardien hat viele Seiten.

Am nächsten kommt man ihm wohl, wenn der lyrische Tenor in seine Rolle als Liedsänger schlüpft. So konzertiert er mit dem Pianisten Hartmut Höll. Auf dem Programm stehen Franz Schuberts eher selten aufgeführte „Neun Lieder“, ausgewählte Lieder von Johannes Brahms sowie „Sechs Gedichte von Nikolas Lenau“ und das „Requiem op. 90“ von Robert Schumann. -fd