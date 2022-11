Christoph Sieber & Andreas Rebers

Mit seinem neuen Soloprogramm „Mensch bleiben“ wirft der WDR-„Mitternachtsspitzen“-Gastgeber in bitterbösen Texten zum sechsten Mal einen schonungslos-satirischen Blick auf Politik, Kunst und Gesellschaft.

Wobei Christoph Sieber auch seine schelmisch-komödiantische Seite zum Vorschein bringt (Do, 10.11.). „Ich helfe gern“, gelobt dann Kabarettkollege Andreas Rebers in seinem aktuellen Programm über alles, was toxisch ist – Schuldgefühle, faule Ausreden und Kredite, Nazismus und Narzissmus (Do, 1.12.). -pat