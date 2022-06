Christopher Street Day

Im Rahmen vor dem CSD gastiert der Chor Vocal Resources unter der Leitung von Jimmy Röck für ein Aids-Hilfe-Benefizkonzert am Do, 2.6., 20 Uhr, in der Kleinen Kirche am Marktplatz.

Das neue Repertoire reicht von Grunge und Metal über Pop und Funk bis zu Jazz. Am Sa, 4.6., 11-22 Uhr, ist dann auf dem Marktplatz CSD-Familienfest mit Bühnen und Kinderprogramm. Von dort startet um 14 Uhr auch die Demoparade. Im Anschluss folgt eine Kundgebung auf dem Marktplatz. Ab 22 Uhr bildet dann die „Rosapark Dance Night“ im Nachtwerk die offizielle CSD-Party. -rowa