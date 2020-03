Christuskirche: Bach im Mittelpunkt

Die Domsingknaben Speyer sind der einzige Knabenchor in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Bei ihrem Gastspiel in der Christuskirche singen die Kinder und Teenies drei Passionskantaten von Johann Sebastian Bach, u.a. „Jesus nahm zu sich die Zwölfe“. Mit dabei sind die SolistInnen Annabelle Hund, Matthias Lucht, Martin Steffan, Lorenz Miehlich und das Barockorchester L’arpa festante (So, 15.3., 18 Uhr). Der Leipziger Komponist ist auch Teil der Orgelmatinee von Hyejoung Choi aus Frankfurt, die dazu die „Siegesfeier“ von Reger und Musik von Brahms spielt (So, 22.3., 11.30 Uhr).

Für die romantischen Werke von Liszt („Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“) und Widor diente Bach als Inspiration. Auch originale Bach’sche Klänge hat Carsten Wiebusch in der Reihe „Faszination Orgel“ dabei (So, 5.4., 18 Uhr). Noch mehr Bach erklingt in den Kantatengottesdiensten: „Nach dir, Herr, verlanget mich“ mit Kammerchor und Kantatenorchester der Christuskirche und Sopranistin Angelika Lenter am 29.3., „Der Himmel lacht! Die Erde jubiliert!“ mit der Capella Carlsruhe, dem Karlsruher Barockorchester und den Solisten Carmen Buchert, Sebastian Hübner und Matthias Horn (je 10 Uhr). -fd