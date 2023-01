Christuskirche: Freedom Consort & Neujahrsempfang

Die erste „Stunde der Kirchenmusik“ 2023 gestaltet das Freedom Consort unter Leitung von Oleksandra Polytsia.

Die sechs SängerInnen des Ensembles stammen aus der Ukraine und sind vor dem Krieg geflohen. Die Musik, die sie mitbringen, wird so zu einem musikalischen Statement für den Frieden: Neben der zeitgenössischen Chormusik des ukrainischen Komponisten Lunyov musiziert das Sextett auch Werke von Arvo Pärt und Francis Poulenc sowie traditionelle Weihnachtslieder aus ihrem Heimatland. Eintritt frei, um Spende wird gebeten (So, 15.1., 18 Uhr).

Tags drauf laden dann der Vorstand der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Musik an der Christuskirche und das Kantorat der Christuskirche alle Freunde und Unterstützer der „Musik an der Christuskirche“ zum gemeinsamen Jahresauftakt ein: Der Empfang startet mit einem musikalischen Auftakt zunächst in der Christuskirche (Mo, 16.1., 19 Uhr), wo das Piazzolla-Trio mit Johannes Hustedt (Flöte), Johannes Blomenkamp (Orgel) und Christoph Obert (Akkordeon) stimmen schwungvoll auf das neue Jahr einstimmt. Nach dem musikalischen Programmpunkt stellt Kantor Peter Gortner gemeinsam mit Eva Reussner, der Vorsitzenden der Fördergesellschaft, im Albert-Schweitzer-Saal das Konzertprogramm fürs kommende Jahr vor. -pat