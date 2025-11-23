Christuskirche: Kantatengottesdienste

Bühne & Klassik // Artikel vom 23.11.2025

Mit Chören und Ensembles besetzt sind die beiden Kantatengottesdienste mit Pfarrerin Gabriele Hug und Kantaten von Bach Ende November.

Am So, 23.11. spielen ab 10 Uhr das Vocalensemble Capella Carlsruhe und das Barocke Kantatenorchester der Christuskirche. Am So, 30.11. werden um 10 Uhr das Kantatenorchester von der Seniorenkantorei und dem Nachwuchschor Mädchen Cantus Juvenum mit den Solisten Angelika Lenter (Sopran) und Christian Dahm (Bass) begleitet. -rw

