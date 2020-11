Christuskirche: Musikalischer Gottesdienst

Die Christuskirche macht in ihren Adventsgottesdiensten kulturelle Angebote in Form kleiner musikalischer Beiträge.

Um die innere Vorbereitungszeit auf Weihnachten in der Kirche zu ermöglichen und zu erweitern, bieten die Pfarrerinnen an der Christuskirche, Gabriele Hug und Susanne Labsch, gemeinsam mit Kantor Peter Gortner an allen Adventssonntagen vormittags Gottesdienste mit adventlicher Musik und abends eine musikalische Andacht an unter dem Motto „Wo bleibst du Trost der ganzen Welt?“. Es ist dem bekannten Adventslied „O Heiland reiß die Himmel auf“ entnommen.

Ganz im Sinne Martin Luthers sollen die Abendandachten jeweils um 18 Uhr für etwa eine halbe Stunde Besinnung, Einkehr und seelische Erbauung bieten. Die Andachten beginnen bereits am Abend des Ewigkeitssonntages, 22.11. mit Sopranistin Angelika Lenter, dem Preisträger des Karlsruher Händelwettbewerbs Countertenor Nils Wanderer und einem Streichquartett in historisch informierter Spielweise. Sämtliche Einnahmen der Abendandachten gehen dem Corona-Hilfsfonds für freischaffende MusikerInnen der Christuskirche zugute.



Ewigkeitssonntag, 22.11., 18 Uhr: Hier leiden wir die größte Not – Barockes Meisterwerk eines 26-Jährigen

Stabat Mater, G. B. Pergolesi

Anglika Lenter, Sopran

Nils Wanderer, Altus

Quartetto pure corde

Renate Harr, Judith Mac-Carty, Violinen

Gabriele Nagy, Viola

Barbara Nöldeke, Violoncello

Peter Gortner, Orgel

Gabriele Hug, Liturgie und Impuls



1. Advent, 29.11., 18 Uhr: O klare Sonn, du schöner Stern - Männergesang und Harfenklang

Männerensemble Man(n)Singt!

Leitung: Peter Gortner

Johanna Keune, Harfe

Susanne Labsch, Liturgie & Impuls



2. Advent, 6.12., 18 Uhr: O Heiland, reiß die Himmel auf – Motetten zur Adventszeit

Johannes Brahms – O Heiland, reiß die Himmel auf

Francis Poulenc – Quatre motets pour le temps de noel

Felix Mendelssohn Bartholdy – Lasset uns frohlocken

Jonathan Dove – Three Kings

Kammerchor der Christuskirche

Leitung: Peter Gortner

Leon Tscholl, Orgelimprovisationen

Gabriele Hug, Liturgie & Impuls



3. Advent, 13.12., 18 Uhr: Da wollen wir all danken dir – Bläsermusik zu „O Heiland reiß die Himmel auf“

Werke von Christian Sprenger und Johannes Brahms

Bläserkreis an der Christuskirche

Leitung: Joachim Osswald

Susanne Labsch, Liturgie & Impuls



In den morgendlichen Gottesdiensten gibt es an den kommenden Sonntagen ebenfalls einen kleinen musikalischen Beitrag:

So, 22.11., 10 Uhr: J. S. Bach – „Nach dir, Herr, verlanget mich“, BWV 150

Lisa Stöhr, Sopran

Kammerchor der Christuskirche Karlsruhe

Kantatensolisten der Christuskirche

Peter Gortner, Leitung



So, 29.11., 10 Uhr: „Bereite dich Zion – Arien und Werke von J. S. Bach und Musik zum 1. Advent

Nachwuchschor Mädchen des Cantus Juvenum Karlsruhe

Instrumentalisten des Cantus Juvenum Karlsruhe

Marlene Payer, Solistin

Clara Baumgarten, Cello; Niobe Langmaack, Violine

Lena Reuter, Leitung



So, 6.12., 10 Uhr: Adventliche Blechbläserklänge

Bläserkreis an der Christuskirche Karlsruhe

Joachim Osswald, Leitung



So, 13.12., 10 Uhr: Exquisite Blechbläserklänge zum Advent mit dem Blechbläserquartett Blech hoch 4

Christian Syperek, Trompete/Flügelhorn, Landesposaunenwart Pfalz

Simon Langenbach, Trompete/Flügelhorn/Orgel, Bezirkskantor Ladenburg Weinheim

Katharina Gortner, Posaune/Euphonium, Schulmusikerin in Karlsruhe

Armin Schaefer, Bassposaune/Euphonium, Landesposaunenwart Nordbaden