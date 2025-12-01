Christuskirche: Weihnachtskonzerte & Bachs „Weihnachtsoratorium“

Bühne & Klassik // Artikel vom 24.12.2025

Karlsruher Barockorchester

Auf Heiligabend einstimmen kann man sich hier ideal mit dem Weihnachtschor der Christuskirche und Mitgliedern der Mädchenchöre des Cantus Juvenum.

Carsten Wiebusch spielt die Orgel, Peter Gortner leitet (Mi, 24.12., 17 Uhr). Der 25.12. wird dann von Bachs „Weihnachtsoratorium Teil IV“ beim großen Kantatengottesdienst eingeläutet. Die Solisten Carmen Buchert und Esther Proppe (Sopran), Sebastian Hübner (Tenor) und Christian Noel Bauer (Bass) werden von den Chören der Christuskirche und dem Karlsruher Barockorchester begleitet. Musikalische Leitung: Peter Gortner; Liturgie und Predigt: Pfarrerin Gabriele Hug (Do, 25.12., 10 Uhr).

Tags drauf folgt ein weiteres „Air de Paris“-Orgelkonzert: „Weihnachten in St. Sulpice“. Die Cavaillé-Coll-Orgel von St. Sulpice ist nicht nur eine der größten und berühmtesten Orgeln Frankreichs, hier wirkten auch mit Charles-Marie Widor und Marcel Dupré über 100 Jahre lang (1870-1971) zwei epochale Großmeister, Widor traf sich hier u.a. mit seinem Schüler Albert Schweitzer. Die renommierte Organistin und Pianistin Kirsten Sturm ist Preisträgerin internationaler Wettbewerbe, hat viele CD-Aufnahmen (u.a. Hindemith Orgelgesamtwerk) vorgelegt und ist seit 2023 Gastprofessorin an der HfM in Frankfurt. Sie spielt Stücke von Widor, Daniel Roth, César Franck und Bach (Fr, 26.12., 18 Uhr).

Eintritt frei, Spenden erbeten. -rw

