Bereits Anfang Juli begann in der Christuskirche mit einem Harfensolokonzert und einem Benefiz-Liederabend mit Claus Temps musikalisch der Restart.

Dank eines durchdachten Konzepts steht sogar ein Chorkonzert, wenn auch in reduzierter Form auf dem Programm. „Kunst Raum Klang“ bietet am Sa, 18.7. um 20 Uhr Chormusik im Wandel der Zeit: Der Kammerchor der Christuskirche unter Leitung von Peter Gortner, mit Melania Kluge am Klavier intoniert Werke von J.S. Bach, C.V. Stanford, V. Holmboe und Brahms. Die SängerInnen stehen im Kirchenschiff, die Zuhörer werden auf den vier Emporen Platz nehmen (nur mit Reservierung).

„Love Affairs“: Am Fr, 31.7. folgt im Rahmen des „Kultursommers“ ein Gastspiel des Karlsruher Barockorchesters mit drei Konzerten zu drei Epochen. Noch in Planung befindet sich für Juli ein Konzert mit der Karlsruher Philharmonie. Am So, 13.9. lädt dann Carsten Wiebusch ab 18 Uhr zur Konzertreihe „Faszination Orgel“ mit Werken von J. S. Bach, J. Pachelbel, F. Martin, und C. Franck. Zum „Orgeltag“, auch „Tag des Denkmals“, erscheinen auf dem Youtube-Kanal der Christuskirche kleine Videos zur Klais-Orgel, die 2020 ihr zehntes Jubiläum feiert. Eintritt nur mit Reservierung und Anmeldung, Formular auf www.christuskirche-musik.de. -rw