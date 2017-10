Die Geschichte von Cinderella – wie bei Disney – oder dem Aschenbrödel bei den Gebrüdern Grimm ist ein Klassiker der Weihnachtszeit.

Als Popmusical geht „Cinderella“ auch in diesem Jahr wieder auf Tour und bietet eine aufwändige Inszenierung mit märchenhaften Kostümen und Bühnenbildern, tollen Choreografien und mitreißenden Songs. Da ruckedigurrt eine Taube mit Starallüren, die gute Fee fliegt mit Navi ein und die fiesen Stiefschwestern rocken die Bühne.

Und dann ist da noch die gute Fee Jolanda, hier verkörpert von Loona, die mithilft, Wunder wahr werden zu lassen... zwar können auch Feen die Zeit bis zur Show nicht schneller verstreichen lassen, aber mit dem Vorverkauf beginnt auch die Vorfreude!

