Cindy Reller

Das gut gelaunte Schlagermusical dreht „Aschenputtel“ auf links.

Beim Vor-sich-hin-Singen in ihrem Zoofachgeschäft wird die junge Cindy von Edelbert v. Grootfru jr. erhört – und der erfolglose Werbekomponist will sie prompt für eine Kampagne engagieren! Eine rasante Story mit 14 Ohrwürmern, in der sich zwischen Trash-Comedy, Konsumexzess und Datingportal „Tierisch verliebt“ wird. Inszenierung: William Danne. -pat