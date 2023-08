Cindy Reller, Zickenzirkus & Rain Man

Das Kammertheater hält im August die Stellung und zeigt vom 3. bis 27.8. in der Herrenstraße die rasante Musicalkomödie „Cindy Reller“ mit Schlagern, Spaß und Discokugeln.

Aschenputtel auf links gedreht als Trashcomedy samt Konsumexzessen, Datingportalen und jeder Menge Ohrwürmern. Ab 1.9. übernimmt dann das Schauspielteam um „Tatort“-Star Richy Müller in seiner Paraderolle als Raymond Babbitt, Autist mit Inselbegabung und Bruder eines zwielichtigen Autohändlers, die zusammen auf Roadtrip gehen. Der 1988 gedrehte Film mit Dustin Hoffman und Tom Cruise ist ein Klassiker.

Am 8.9. folgt dann die Premiere der neuen Karaokekomödie „Zickenzirkus“ von Christian Kühn Neues aus dem „Tussipark“: Vier Ladys treffen sich auf einem Schrottplatz. Buchhalterin Elke sucht nach einem Auto-Ersatzteil, Musicaldarstellerin Panagiota will in der Abgeschiedenheit proben. Da stöckelt Bloggerin und Karaokefan Jennifer auf den Schrottplatz – sie hat auf E-Bay einen alten Zirkuswagen gekauft. Diesen besetzt aber noch Lebenskünstlerin Fe… (9.9.-15.10., K2). -rw