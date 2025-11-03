Comedy & Kabarett im Tollhaus

„Lachtschwestern“ ist ein neues an „Sisters Of Comedy“ angelehntes Format, die hier zugunsten des Zoeta Clubs für Frauen in Armut auf der Bühne stehen.

Lissi Hohnerlein (Taff) und Komikerin, Sängerin und Ukulelistin Antje Schumacher moderieren; auf der Bühne stehen die Slampoetin Laura Gommel, die berlinernde Alice Köfer und Kabarettistin Franziska Wanninger (Mo, 3.11., 19.30 Uhr).

Einer der ganz Großen des fränkischen Kabaretts ist Erwin Pelzig, der sein neues Programm „Wer wir werden“ präsentiert (Do, 6.11., 20 Uhr). Auch ein Kabarettgott ist natürlich Josef Hader; der Österreicher wandelt nach wie vor „On Ice“ (So, 9.11. 19 Uhr).

Am Sa, 15.11., 20 Uhr, lässt dann Claus von Wagner sein scharfzüngiges Politkabarett „Projekt Equilibrium“ von der Leine.

Comedy kann auch anders, absurd, verrückt: „Illegale Straßentherapie“ ist das neue Programm des Bochumer Humoristen Jan Philipp Zymny, der betont: „Ich bin verrückt. Ich habe Dokumente, die das belegen.“ (Fr, 21.11, 20 Uhr). -rw