Coremy & Josef Hader

Da liegen mehrere Welten zwischen. Coremys Videos sind bei Tiktok millionenfach geklickt, sie schreibt für die „Heute-Show“, am liebsten aber singt sie in „Rasiert!“ engelsgleich von ihrem Leben als Musik-Comedienne, queere Frau oder Körperbehaarung (Fr, 22.3., 20 Uhr).

Tags drauf dann eine andere Kabarettwelt, „Hader On Ice“: Der große österreichische Kabarettist wohnt nicht mehr in Wien, sondern ist in ein großes Anwesen im tiefsten Weinviertel an der tschechischen Grenze gezogen...

„Immer is irgendwas. Entweder die Fiaß schlafen mir ein. Oder sie jucken. Dann krieg I wieder ka Luft, wenn I schneller geh. Oder I hab an Schweißausbruch. Dann friert mich wieder. Das Essen schmeckt mir nimmer, der Sex ist fad, die Hosen sind z’eng. Was is das bitte? Des muss alles dieser Klimawandel sein, oder?“ -rw