„Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten“, heißt es in Psalm 139.

Der liturgische Einsatz von Gesang ist seit vielen Jahrhunderten eng mit den Psalmen verbunden. Bis heute bilden die 150 Gedichte aus dem Psalter immer wieder die Grundlage für Kompositionen. Eine der neuesten kommt vom Karlsruher Komponisten Leon Tscholl. Coro Piccolo kombiniert sie mit Psalmvertonungen von Felix Mendelssohn Bartholdy, Albert Becker, Hans Fährmann, Sven-David Sandström und Christian-Markus Raiser. -fd