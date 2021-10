Nicht immer hatte und hat man während der andauernden Pandemie den Eindruck, dass die Gesundheit aller BürgerInnen das Maß aller Dinge ist.

Die Bestsellerautorin und Landesverfassungsrichterin Juli Zeh entwirft in „Corpus Delicti“ die Utopie einer Welt, in der die Gesundheit über allem steht. Sie soll frei von Ideologie und unfehlbar sein, die Bevölkerung ist zunächst begeistert. Doch allmählich entstehen Zweifel an dieser Staatsform, die sich zunehmend als totalitär entpuppt. Als Mia dadurch ihren Bruder verliert, wird sie unfreiwillig zur Widerständlerin gegen den „Gesundheitsstaat“. Ein Stück ab 14 Jahren. -fd