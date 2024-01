Wie trügerisch eine rosige Zukunft sein kann, wie trickreich die Menschen, Gefühle und Ängste gegeneinander auszuspielen.

In Mozarts Oper „Così fan tutte“ wird die Treue der Schwestern Fiordiligi und Dorabella hart auf die Probe stellt. Don Alfonso, ein von der Liebe frustrierter Zyniker, lockt die beiden in eine Wette: Werden die Geschwister ihren Verlobten treu sein, die fernab in den Krieg ziehen? Die Regisseurin Nilufar K. Münzing präsentiert sich mit der Oper – die dritte und letzte Zusammenarbeit Mozarts mit dem Librettisten Lorenzo da Ponte – das erste Mal in Karlsruhe.

Nach der Premiere Ende Januar darf sich bis zum Sommer auf viele Aufführungen gefreut werden! -sb