Lukas Staier aka Cossu ist Content Creator, Comedian, Schauspieler, Rapper und Lehrer, der auf Instagram und Tik-Tok Hunderttausende mit seinen Dialektparodien begeistert.

In „We Are The Germans“ liest und spricht der gebürtige Haslacher auf seiner aufschlussreichen Deutschlandreise über Heimat, Reisen, Klischees und die Menschen unterwegs – in Person seiner Schwarzwälder Alter Egos Moser Franz, Krämer Karl oder Hörnle Harry sowie regionaler Archetypen vom tiefsten Bayern bis nach Greifswald, vom randständigsten Saarland bis nach Frankfurt/Oder. -pat