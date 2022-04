Drei Dates offeriert der Culture Club Malsch im April.

Am Sa, 2.4., 20 Uhr, liest „Der Deutschland-Wanderer“ Günter Kromer im Gemeindesaal der Melanchthonkirche Malsch aus seinem Buch.

Am Fr, 8.4. gastieren Me And Marisol mit Petra Haller (Gesang) und Julian Kehrer (Gitarre) um 20 Uhr im Bürgerhaus Malsch. Mit ihrer dunklen Stimme interpretiert Petra Haller Songs aus Amerika, Frankreich, Cuba, swingenden Jazz ebenso wie Tangos oder groovige Latin-Sounds.

Am Sa, 23.4. liest Cornelia Renger-Zorn um 19 Uhr im Heimatmuseum Völkersbach aus ihrem Historienroman „Der Ring des Kaisers“. -rowa