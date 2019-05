Nein, weder Smørrebrød noch Rødgrød med Fløde werden hier als „Dänische Delikatessen“ gehandelt.

Im Angebot ist ein echtes Spezialrezept aus Südskandinavien, mit dem zwei Metzger ihre Karriere kickstarten. Was das „Huhn in Marinade“ aber so köstlich macht, wissen erst einmal nur die beiden...

Und das ist auch gut so, denn sonst würde sich den weiteren Charakteren in der schwarzhumorigen Komödie frei nach dem gleichnamigen Film wohl der Magen umdrehen! Am So, 26.5., 20 Uhr, gastiert zudem das Improtheater-Duo Stupid Lovers (Nicole Erichsen & Gunter Lösel) unterm Motto „Bereitsein ist alles“. -bes