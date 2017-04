Statt einem fragilen Flugapparat wie ihr Namensgeber bauen diese vier jungen PerkussionistInnen lieber eigene Instrumente.

Auch damit lassen sich neue, in diesem Falle klangliche Höhen erreichen, ohne gleich in den Neckar stürzen zu müssen. Das Daidalos Percussion Quartet fand sich Ende 2014 an der Stuttgarter Musikhochschule zusammen und hat insbesondere zeitgenössische Musik von John Cage bis Anders Koppel im Repertoire. Zu den selbstgebauten kommen weitere exotische Instrumente und ein eindringliches Bühnenbild. -fd