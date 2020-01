Danceperados Of Ireland

„Whiskey, You Are The Devil!“ haben die Tanzwütigen ihr Programm genannt, das mit auf eine Tour durch die illegalen Sheeben-Pubs nimmt, in denen aus Hunger und Perspektivlosigkeit nicht nur exzessiv getrunken, sondern auch wild musiziert und getanzt wurde.

Weiter geht die Zeitreise der international mehrfach ausgezeichneten „Irish Folk“-Musiker über den Atlantik in die USA zur Zeit der Prohibition. Für die Choreografie zuständig: „Riverdance“- und „Lord Of The Dance“-Solist Michael Donnellan. -pat