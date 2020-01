Amüsante Unterhaltung und Tiefgang sind für Daphne de Luxe kein Widerspruch.

Die Entertainerin liebt es, ihr Publikum zwischen all den Pointen auch mal zum Nachdenken anzuregen. Der Mix aus stilvollem Auftreten, lebensbejahender Aura, kabarettistischem Tiefgang, selbstironischem Humor und ergreifendem Gesang von Swing über Chanson bis Pop zeichnet Daphne de Luxe aus und hat sie bereits in den „Quatsch Comedy Club“, den „ZDF Fernsehgarten“ und die „Ladies Night“ von ARD und WDR geführt. Ganz nebenbei zeigt die „Barbie im XL-Format“, dass es herzlich egal ist, was die Weight Watchers erzählen, solange man sich wohlfühlt. -fd