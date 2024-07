Dariia Lytvishko & Christian Schmitt

Zum inzwischen 28. Mal bündelt KMD Raiser seine Orgelkompetenz im „Internationalen Orgelsommer Karlsruhe“, der im August drei weitere Konzerte bietet; zwei werden von Organistinnen bestritten.

Dank Videoübertragung auf Großleinwand hat das Publikum die Konzertierenden bestens im Blick. Einführungen mit den Künstlern in die Konzerte bietet die Talkrunde „Das Blaue Sofa“ (19.30 Uhr). Dariia Lytvishko stammt aus der Westukraine, studierte in Herford Kirchenmusik und konzertierte als Organistin bereits in vielen Ländern Europas sowie in Kanada. Seit Kriegsbeginn hat sie mit einer russischen Kollegin Benefizkonzerte veranstaltet, sammelte über 60.000 Euro Spendengelder. Sie spielt Werke von Mendelssohn, Duruflé, Widor und Skoryk.

Eine Woche darauf präsentiert sich der international aktive Organist und Prof. für Orgel in Rotterdam, Christian Schmitt. Er arbeitete mit namhaften Dirigenten wie Paavo Järvi und Philippe Herreweghe und konzertierte bereits in den USA, Japan oder Schweden. Er präsentiert Werke von Bach, Franck, Schnaus und Janáček. -rw