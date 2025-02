Mit dem Herzen hören.

„Dark Side Of The Moon“ verknüpft Antoine de Saint-Exupérys Welterfolg mit den Welthits von Pink Floyd. Assoziativ-poetisch berichtet der Kleine Prinz von seiner Reise – gespiegelt durch „Wish You Were Here“, „Another Brick In The Wall“ oder „Shine On You Crazy Diamond“, die von Musikern der Meat-Loaf-Show „Heaven Can Wait“ intoniert werden. -pat