Bühne & Klassik // Tagestipp vom 03.05.2019

Nachdem Anny Hartmann, auch bekannt als die pazifistische Schnellfeuerwaffe des Kabaretts, unter dem Titel „No Lobby Is Perfect!“ am Fr, 3.5. eine erfrischend scharfsinnige Analyse aktueller wirtschaftspolitischer Winkelzüge vorlegt, die einem etliche Semester VWL-Studium ersparen können, schmettern Faltsch Wagoni die mitreißende Parole: „Auf in den Kampf, Amore!“.