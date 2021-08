Das Geheimnis der sieben Puppen

Die sieben Puppen der alten Gräfin werden versteigert.

Blöd nur, dass sie in einer davon ihre kostbaren Brillanten versteckt hat. So engagiert die alte Dame ihren Schwiegersohn mitsamt ihrem Diener und setzt sie auf die neuen Besitzer an. Auf der Suche begegnen die Amateurermittler skurrilen Gestalten. Man muss schließlich schon etwas schräg sein, um sich für die Puppe einer Adligen zu interessieren.

Es beginnt ein heißer Tanz mit der Zeit – wer findet die Juwelen zuerst? Neun SchauspielerInnen schlüpfen in 29 Rollen. Die Inspiration für das Stück fand Franco Rosa in russischen Satiren und Erzählungen. -fd