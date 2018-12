Das Königsbuch

Märchenhaftes Familientheater, das die blumige Sprache des alten Persiens in fantastische Theaterbilder übersetzt, bietet das neue Stück des Tiyatro Diyalogs.

Ausgerechnet an seinem letzten Arbeitstag kurz vor Weihnachten erwischt der Kaufhausdetektiv Farin das Mädchen Jonka beim Klauen. Er will die Polizei und ihre Eltern anrufen, doch dann merkt er: Jonka ist ganz allein. Um sie ein bisschen zu trösten, erzählt er ihr eine Geschichte aus seiner persischen Heimat - eine traumhaft schöne Legende von Heldenvätern und ihren Kindern, von Drachen, Zauberpferden und dem Wundervogel Simurg. Nur für Erwachsene steht am Sa, 8.12., 20 Uhr, das Improstück „Wohin des Wegs“ auf dem Programm. -rw