Das neue Stück, Fluchtziel Europa & Kneipenchor

Aus sechs wurden 90 – wie in einem biblischen Gleichnis vermehrte sich die Mitgliederzahl des Karlsruher Kneipenchors binnen drei Jahren auf wundersame Weise.

Zum zweiten Mal tritt das Ensemble, das jetzt in der Fettschmelze im Schlachthof probt, mit einem bunten Musik-Potpourri am Staatstheater auf (Sa, 17.12., 19 Uhr, Insel). Die Reihe „Das neue Stück“ geht mit Dominik Buschs „Das Gelübde“ in die letzte Runde 2016 – ein Entwicklungshelfer fasst bei einem überlebten Flugzeugabsturz einen weitreichenden Entschluss (Do, 22.12., 20 Uhr, Staatstheater, Studio).

Noch eine Reihe: „Fluchtziel Europa“ diskutiert diesmal Visionen eines künftigen multikulturellen Zusammenlebens, u.a. zu Gast ist Europa-Parlament-Präsident Martin Schulz (Sa, 14.1., 18.30 Uhr, Staatstheater, Kleines Haus). -fd