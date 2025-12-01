Das Phantom der Oper, Dr. Leon Windscheid & God Save The Queen

Bühne & Klassik // Artikel vom 27.12.2025

Dr. Leon Windscheid (Foto: Jonathan Welzel)

Deborah Sasson (Musik) präsentiert in der Rolle der Christine mit Autorenkollege Jochen Sautter (Text/Choreografie/Regie) eines der erfolgreichsten Tourneemusicals Europas.

Indem es sich näher an die Vorlage hält und Opernzitate einbindet, hebt sich dieses „Phantom“ von den meisten musikalischen Interpretationen des Literaturstoffs ab; dazu gibt’s 3D-Videoprojektion sowie Bühnenelemente aus der Metropolitan Opera New York. Die Maske trägt Uwe Kröger (Sa, 27.12., 15+20 Uhr, Konzerthaus).

In seinem Bühnenprogramm „Alles perfekt“ nimmt Deutschlands bekanntester Psychologe Dr. Leon Windscheid das Publikum dann wissenschaftlich fundiert mit auf eine Reise ins Ich und zeigt u.a., warum es so schwer ist, zu tun, was einem wirklich guttut (Fr, 20.2., 20 Uhr, Schwarzwaldhalle).

Und wenn Josch Hinder mit Q-Revival, Europas bester Coverband ihres Fachs, in „God Save The Queen“ auf Zeitreise durchs Gesamtwerk der pompösesten Rockband aller Zeiten geht, fühlt es sich an, als stünde Freddie Mercury leibhaftig auf der Bühne (Sa, 28.2., 20 Uhr, Konzerthaus). -pat

