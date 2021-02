Das Privileg

Wer hat welche Privilegien, wer nicht und warum?

In der Volkstheater-Produktion lädt ein generationsübergreifendes Ensemble aus Karlsruhe ein, im Rahmen eines interaktiven Spiels Privilegien auf den Prüfstand zu stellen und sie als Chance zu verstehen.



Im Anschluss an die Zoom-Vorstellung besteht die Möglichkeit eines Nachgesprächs mit den SpielerInnen, moderiert von Judith Blumberg, der Agentin für Diversität des Staatstheaters. Den kostenlosen Teilnahme-Link gibt es nach Anmeldung an volkstheater@staatstheater.karlsruhe.de. Die Plätze sind begrenzt. -pat