Das Rock Orchestra bei Kerzenlicht

Weltweite Begeisterung entfacht „The Rock Orchestra by Candlelight“ mit seiner 14-köpfigen Band aus klassischen MusikerInnen, die in morbiden Outfits Metalstücke geigen.

Nach einer ausverkauften Europatournee kehren die Londoner bei Kerzenlicht zurück – mit einem epischen Konzert und Songs von Nirvana, Metallica, AC/DC, Rage Against The Machine, Guns n’ Roses, Motörhead, Led Zeppelin, Evanescence, Papa Roach und The Cranberries. -pat